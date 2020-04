Regione Umbria celebra la Giornata Mondiale del Libro - Tuttoggi

“Promuovere la lettura significa porre la cultura al centro delle attività umane. I libri rappresentano la nostra storia, la nostra memoria collettiva e, allo stesso tempo, il nostro futuro. È grazie a una buona lettura che, anche in un periodo difficile come questo, con le scuole chiuse, i ragazzi possono sognare, evadere, viaggiare, sviluppare competenze e migliorare il proprio benessere psico-fisico”.

E’ quanto dichiara Paola Agabiti, assessore alla Cultura della Regione Umbria, intervenendo nel giorno della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore.

“Come Regione – ha aggiunto Agabiti – abbiamo voluto mettere a disposizione di tutti, sulle pagine web dedicate alla cultura, alcune pubblicazioni digitali e cataloghi che, dalla storia all’arte della ceramica, dai tessuti all’archeologia industriale, rappresentano un interessante e appassionante spaccato dell’Umbria e dei suoi saperi. Nelle prossime settimane, in linea con la campagna nazionale ‘Il maggio dei libri’, daremo vita ad un vero e proprio ‘Patto regionale per la lettura’, per promuovere la lettura in famiglia e a scuola, anche attraverso il potenziamento delle biblioteche pubbliche, di azioni positive per il superamento del digital divide e lo sviluppo di competenze adeguate alla ricerca di informazioni online”.