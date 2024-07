Regionali, partiti in pressing sulla dubbiosa Proietti

Di avere coraggio non ci si pente mai, ama ripetere la sindaca di Assisi Stefania Proietti. E chissà che il coraggio non stia nel rifiutare la candidatura che potrebbe proiettarla alla guida della Regione Umbria e in ogni caso con un posto sicuro in Consiglio regionale.

Ma proprio l’ipotesi di una sconfitta che ammaccherebbe l’immagine di due mandati vincenti, l’amore per Assisi e soprattutto la voglia di giocarsi con un ruolo da protagonista – da (prima cittadina) assisana e fervente cattolica – il Giubileo e l’ottocentenario della morte di San Francesco, l’avrebbero portata a un passo dal dire “no” alla candidatura del campo largo del centrosinistra.



In realtà la prima cittadina della città serafica un “sì” ufficiale non lo ha mai pronunciato, nonostante esponenti locali assicurino di aver ricevuto il via libera di fatto. Tra metafore calcistiche (“sono in panchina o a bordocampo? Veramente in tribuna”) e battute a mezza bocca, continuano però ad essere in molti ad Assisi a pensare che alla fine Proietti non lascerà la città alla di importanti appuntamenti che vedranno il cuore della spiritualità umbra protagonista.

Ma all’interno dei partiti (a destra come a sinistra, per interessi evidentemente diversi) il suo tentennamento viene giudicato solo come pretattica e magari voglia di strappare qualche certezza in più. Così – secondo i bene informati – era stata presa anche la bozza lettera che, nero su bianco, la sindaca avrebbe mostrato per annunciare il “no” alla candidatura.



Nelle ultime ha preso consistenza il dubbio che quella di Proietti non sia pretattica o voglia di ottenere di più, ma proprio voglia di dire di “no”. “Malo hic esse primus quam Romae secundus”, fa dire Plutarco a Cesare. E, parafrasando, si potrebbe dire che meglio primo ad Assisi che “prima inter pares” in Umbria, dove tra l’altro la sindaca, al contrario di Assisi dove è forte di due liste civiche che valgono praticamente quasi due terzi di coalizione, non avrebbe neanche la certezza di una sua lista civica che la proteggerebbe dagli eventuali scossoni politici dei partiti.

Partiti che però restano in pressing su di lei. Sino a prospettare che, in caso di rifiuto di candidarsi alle regionali, le sarebbe poi preclusa la via di una candidatura per Roma.





Se davvero la sindaca dovesse dire di no, la scommessa di Proietti avrebbe tra l’altro un senso: rimanere ad Assisi permetterebbe alla sindaca non solo di arrivare a due appuntamenti che metterebbero Assisi sotto gli occhi del mondo da protagonista – fattiva e come “volto mediatico”: in città è atteso a breve l’arrivo delle televisioni di mezzo mondo per il Giubileo 2025 dove Assisi divide la gloria con Roma e soprattutto gli 800 anni della morte di San Francesco – ma anche di poter ambire a un posto in Parlamento nel 2027 col vento in poppa di due vittorie da prima cittadina alla guida di una coalizione di centro sinistra e con molto credito – se ben gestiti turisti e visibilità – da spendere politicamente.





E intanto ci sarebbe un retroscena: a “confermare” il possibile no di Stefania Proietti sarebbe un “fitto parlottio” notato da alcuni alla Festa Rinascimentale di Solomeo tra l’imprenditore Brunello Cucinelli (che rumors danno come uno dei simpatizzanti della sindaca) e il rettore dell’Ateneo perugino, Maurizio Oliviero: i due si conoscono da tempo e hanno partecipato insieme a molti incontri pubblici, ma in diversi hanno visto nel loro scambio di battute la prova del 9 che il campo largo del centrosinistra potrebbe passare da un civico all’altro. Senza dimenticare Elisabetta Piccolotti, parlamentare umbra di Avs….