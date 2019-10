Regionali, convegno a Perugia “Sorelle d’Italia in Fratelli d’Italia”

‘Sorelle d’Italia in Fratelli d’Italia’. È questo il tema della tavola rotonda organizzata da Michela Sciurpa, imprenditrice candidata alle elezioni regionali dell’Umbria nella lista di Fratelli d’Italia, che si terrà mercoledì 23 ottobre alle 16, nella sede di Perugia del suo Comitato elettorale, in Strada Trasimeno ovest, 6 (di fronte a Menchetti). Oltre a Sciurpa, interverranno Maria Burani, ex presidente della Commissione bilaterale per l’infanzia, Rosa Conti, avvocato del Foro di Perugia, Monia Baldoni, ricercatore universitario, Ernesta Gambioli, referente Pensionati d’Italia in Fdi per Perugia e provincia, e Stefania Occhietti, presidente della Cooperativa sociosanitaria ‘La Terzassistenza’ di Foligno.

