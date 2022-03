Reggina – Perugia, formazioni e dove vederla

Le ultime sull'interessante sfida al Granillo (ore 14) tra gli amaranto di Stellone e i grifoni di Alvini

Al Granillo (fischio di inizio alle ore 14) sfida interessante tra Reggina e Perugia. I calabresi, dopo aver sognato i playoff, hanno avuto un momento difficile, dal quale sembrano usciti con le 3 vittorie nelle ultime 5 partite. Avevano agguantato la zona playoff gli umbri, che nonostante ottime prestazioni nelle ultime 3 partite contro le corazzate del campionato hanno raccolto solo un punto, la settimana scorsa, sfiorando il successo contro il Lecce pur giocando con un uomo in meno.

Qui Reggina

Gli amaranto sono a caccia della quinta vittoria di fila al Granillo. Stellone però dovrà fare a meno del francese Menez, che sarà sostituito da Cortinovis. Recuperato invece Cionek in difesa, dove farà reparto con Amione e Di Chiara. Non saranno della partita anche Aya, Denis, Lakicevic. In attacco Montalto a far coppia con Galabinov.

Qui Perugia

Alvini non potrà contare su Kouan, espulso contro il Lecce. Fuori per infortunio anche Rosi, Murgia e Gyabuaa. A destra dovrebbe tornare Ferrarini, dopo il turno di qualifica per il rosso rimediato a Brescia. Recuperato D’Urso, dopo il problema in settimana in allenamento.

Probabili formazioni

Queste le probabili formazioni.

Reggina: Micai, Cionek, Amione, Di Chiara, Giraudo, Bianchi, Crisetig, Kupisz, Folorunsho, Cortinovis, Montalto. All. Stellone.

Perugia: Chichizola, Sgarbi, Angella, Dell’Orco, Ferrarini, Segre, Burrai, Lisi, Santoro, De Luca Olivieri. All. Alvini.

Arbitro: Rapuano di Rimini (Var Pezzuto, Avar Mastrodonato).

Reggina – Perugia, dove vederla

La partita Reggina – Perugia (ore 14) sarà trasmessa da Dazn in tv Dazn tramite decoder apposito o smart TV, Sky via satellite. E in in streaming: Dazn su app e sito ufficiale, App di Sky Go, App di Helbiz Live.