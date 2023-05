Regalare esperienze: come operano le aziende che consentono di guidare delle supercar - Tuttoggi.info

I servizi di guida sono fruibili in 30 diversi circuiti, tra cui l’Autodromo di Mugello, il Misano World Circuit e Vallelunga.

Quella di regalare esperienze è una tendenza ormai molto consolidata che soddisfa appieno le odierne richieste del mercato: oggi, d’altronde, non si hanno particolari difficoltà nel procurarsi dei beni materiali, di conseguenza risulta ben più interessante poter vivere dei momenti piacevoli e da poter raccontare.

Se ci si chiede quali siano le esperienze più gettonate, la gamma di possibili risposte è piuttosto variegata: sono gettonatissimi i viaggi, certamente, come anche le cene e le degustazioni, lo stesso si può dire di trattamenti benessere, performance sportive ed altro ancora.

Un interesse molto particolare ha sempre riguardato le guide di auto “da sogno”: le auto potenti e lussuose suscitano da sempre un grande fascino anche verso chi non è propriamente un appassionato, ancor più se vi è la possibilità di guidarle personalmente su un vero e proprio circuito.

Esperienze di questo tipo vanno letteralmente a ruba, ma come operano le aziende che offrono questo servizio? Andiamo a scoprirlo!

Guide di supercar a disposizione in tutta Italia

Bisogna premettere che diverse realtà offrono servizi simili, ma uno dei brand più importanti, non solo per blasone, ma anche per capacità di coprire l’intero territorio nazionale, è senz’altro www.wecanrace.it.

Come si può notare nella home page del sito, We Can Race offre la possibilità di guidare una supercar in tutta Italia, da Nord a Sud comprese le Isole.

I servizi di guida sono infatti fruibili in 30 diversi circuiti, tra cui rientrano tutti quelli più importanti a livello nazionale: dall’Autodromo di Mugello a quello di Pergusa, dal Misano World Circuit a quello di Vallelunga, dall’Autodromo di Imola a quello di Napoli.

Un parco auto “da sogno”

Aziende come queste dispongono di una serie di auto da sogno come Ferrari, Lamborghini e Porsche, auto che, ovviamente, una persona “normale” dal punto di vista reddituale non potrebbe mai permettersi; tutti, però, possono permettersi di guidarle su pista, visti i prezzi assolutamente accessibili.

Queste meravigliose auto vengono movimentate in tutta Italia affinché siano a disposizione nei vari eventi organizzati lungo lo Stivale, e per scoprire quali sono le date di riferimento per l’autodromo di proprio interesse non bisogna fare altro che visitare il sito Internet ufficiale dell’azienda organizzatrice.

Uno staff di istruttori preparati e disponibili

Ovviamente queste società non si limitano a mettere a disposizione le auto, ma possono vantare uno staff di istruttori molto preparati in grado di affiancare i clienti a 360 gradi, sia presenziando a bordo durante la guida che tramite degli appositi briefing.

Per guidare su pista queste bellissime auto, infatti, non occorre esperienza, né servono dei requisiti particolari che non siano il possesso di una semplice patente B in corso di validità.

Grande versatilità nella fruizione del servizio

Per venire incontro in maniera ottimale alle esigenze del cliente, e anche considerando che tantissime persone acquistano queste esperienze per poterle regalare a qualcuno, le migliori aziende del settore offrono la massima versatilità.

Non solo, infatti, le caratteristiche del singolo pacchetto possono essere modificate in tanti diversi modi, ma chi ne acquista uno o ne riceve uno in regalo può usufruirne come meglio crede.

Il servizio, infatti, resta disponibile per diversi anni, dunque si può vivere la propria guida nella data che risulta più congeniale e, allo stesso tempo, si può scegliere di compierla in qualsiasi circuito disponibile, dunque non si è vincolati neppure dal punto di vista geografico.

L’attenzione verso i servizi complementari

A rendere ancor più vincente il modus operandi di queste aziende vi è anche la loro grande cura per il dettaglio e il fatto di prevedere molteplici servizi complementari: realizzazione di riprese della propria guida, anche arricchite da montaggi professionali, accesso al PitLane con possibilità di scattare foto, briefing teorici, rinfreschi open bar e tanto altro ancora.