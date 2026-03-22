 Referendum giustizia, Umbria al voto oggi e domani | Alle 12 affluenza al 14% - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Referendum giustizia, Umbria al voto oggi e domani | Alle 12 affluenza al 14%

Davide Baccarini

Referendum giustizia, Umbria al voto oggi e domani | Alle 12 affluenza al 14%

Dom, 22/03/2026 - 12:34

Condividi su:

Prima giornata di voto in corso con 997 seggi aperti dalle 7 di stamattina (domenica 22 marzo), in tutta Umbria, per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.

Alle ore 12 di oggi, nella nostra regione, il dato sull’affluenza si è attestato al 14,37%. Nel dettaglio, nelle 704 sezioni della Provincia di Perugia ha votato il 14,45% degli elettori mentre nelle 293 di Terni il 14,11%.

Gli oltre 658mila umbri chiamati alle urne dovranno esprimersi con un SI se intendono confermare la riforma pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025, o con un NO per respingerla.

Stavolta non sarà necessario il quorum: qualunque risultato sarà valido a prescindere dal numero di elettori che esprimeranno il proprio voto.

I seggi resteranno aperti fino alle 23 di stasera e dalle 7 alle 15 di domani (lunedì 23 marzo). Subito dopo lo spoglio.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Terni

NARNIMMAGINARIA STILL MOVING – Festival Internazionale di Fotografia Stenopeica – Narni 28.03 – 06.04.2026

Perugia

La Brigata Indipendente APS:  un’associazione che rovescia la dinamica dell’inclusione

Perugia

Follia in un negozio, ruba vestiti e aggredisce tre commesse | Arrestata 23enne

dalle città

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Australia, Albanese contestato in moschea: contro il premier urla e insulti

Ultim'ora Italia

Paris vince il SuperG di Lillehammer, un altro trionfo del campione azzurro

Ultim'ora Italia

Roma, esplosione a Piana del Sole: coinvolte almeno 3 palazzine, 2 feriti gravi

Umbria | Italia | Mondo

“Sara e Alessandro morti combattendo”, i commenti anarchici e le indagini sull’ordigno

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!