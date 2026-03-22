Referendum giustizia, Umbria al voto oggi e domani | Alle 12 affluenza al 14% - Tuttoggi.info

Prima giornata di voto in corso con 997 seggi aperti dalle 7 di stamattina (domenica 22 marzo), in tutta Umbria, per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.
Alle ore 12 di oggi, nella nostra regione, il dato sull’affluenza si è attestato al 14,37%. Nel dettaglio, nelle 704 sezioni della Provincia di Perugia ha votato il 14,45% degli elettori mentre nelle 293 di Terni il 14,11%.
Gli oltre 658mila umbri chiamati alle urne dovranno esprimersi con un SI se intendono confermare la riforma pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025, o con un NO per respingerla.
Stavolta non sarà necessario il quorum: qualunque risultato sarà valido a prescindere dal numero di elettori che esprimeranno il proprio voto.
I seggi resteranno aperti fino alle 23 di stasera e dalle 7 alle 15 di domani (lunedì 23 marzo). Subito dopo lo spoglio.