 Referendum 2026, spiegazione semplice tra motivi del sì e del no - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Referendum 2026, spiegazione semplice tra motivi del sì e del no

Sara Cipriani

Referendum 2026, spiegazione semplice tra motivi del sì e del no

Dom, 15/03/2026 - 13:20

Condividi su:

Due voci del foro umbro spiegano i nodi della riforma tra separazione delle carriere, assetto del Csm e istituzione dell’Alta Corte disciplinare: il dibattito tocca anche l’organizzazione dei tribunali in Umbria.

Il confronto sul referendum che interviene sull’architettura della magistratura entra nel merito anche in Umbria, dove la qualità del servizio giustizia pesa sulla vita civile ed economica. Dalle interviste a Stefano Mingarelli (comitato Avvocati per il No) e a Francesco Salvatore Donzelli (Comitato per il Sì) emergono analisi divergenti su equilibrio tra poteri, terzietà del giudice e tenuta organizzativa degli uffici giudiziari.

I tre assi della riforma

La proposta referendaria tocca tre snodi dell’ordinamento: separazione delle carriere tra giudicanti e requirenti, sdoppiamento del Csm in due organi distinti e introduzione dell’Alta Corte disciplinare. Per i favorevoli, l’obiettivo è rafforzare la terzietà del giudice e riequilibrare i rapporti tra accusa e difesa; per i contrari, il rischio è una compressione dell’autonomia della magistratura e una maggiore esposizione a condizionamenti esterni.

Le ragioni del no: timori di condizionamento e priorità organizzative

Secondo l’avvocato Stefano Mingarelli, la riforma interviene sull’assetto della magistratura senza affrontare i problemi strutturali che rallentano i procedimenti. Tra i punti critici indica la trasformazione dell’attuale sistema in tre organismi distinti – due Csm e l’Alta Corte disciplinare – e il rischio che alcune scelte vengano demandate al legislatore ordinario senza sufficienti garanzie.

Sul tema della separazione delle carriere ricorda che, già oggi, il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti è fortemente limitato.

Mingarelli richiama infine le priorità organizzative dei tribunali umbri: carenza di magistrati e personale di cancelleria, oltre a gravi difficoltà informatiche che possono bloccare l’attività giudiziaria per giorni.

L’intervista completa con le argomentazioni nel dettaglio è disponibile al link di approfondimento.

Le ragioni del sì: più terzietà del giudice e parità tra le parti

Dal fronte favorevole, l’attenzione è sulla separazione delle carriere e sullo sdoppiamento del Csm, considerati strumenti utili a rafforzare la terzietà del giudice e a riequilibrare il rapporto tra accusa e difesa.

Secondo l’avvocato Francesco Salvatore Donzelli, l’attuale assetto può generare condizionamenti legati alle correnti interne alla magistratura, che incidono su carriere e procedimenti disciplinari. La riforma, nella sua lettura, servirebbe proprio a ridurre questi meccanismi e a garantire al giudice una maggiore libertà di decisione.

Nel dettaglio Donzelli sostiene che due Csm distinti – uno per i giudici e uno per i pm – impedirebbero interferenze nelle carriere e rafforzerebbero l’autonomia del giudicante.

L’intervista completa con tutte le argomentazioni è disponibile nel link di approfondimento.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Terni

Frana alla Cascata, sentiero chiuso da 6 mesi

Terni

La Ternana paga un avvio da incubo e perde con la Vis Pesaro 1-0 | Pagelle

Perugia

Arriva a Perugia “Esperienze di Vitae del Centro Italia”. Il 22 marzo grande banco d’assaggio di AIS

dalle città

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Paralimpiadi Milano Cortina, Romele bronzo nella 20 km di fondo sitting

Referendum 2026

Referendum 2026, spiegazione semplice tra motivi del sì e del no

Ultim'ora Italia

Gp Cina, Alonso toglie mani dal volante per continue vibrazioni e poi si ritira. Cos’è successo
Ultim'ora Italia

Rimini, bimba di 4 anni dimessa dall’ospedale muore poche ore dopo

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!