Referendum 2026, spiegazione semplice tra motivi del sì e del no - Tuttoggi.info

Due voci del foro umbro spiegano i nodi della riforma tra separazione delle carriere, assetto del Csm e istituzione dell’Alta Corte disciplinare: il dibattito tocca anche l’organizzazione dei tribunali in Umbria.

Il confronto sul referendum che interviene sull’architettura della magistratura entra nel merito anche in Umbria, dove la qualità del servizio giustizia pesa sulla vita civile ed economica. Dalle interviste a Stefano Mingarelli (comitato Avvocati per il No) e a Francesco Salvatore Donzelli (Comitato per il Sì) emergono analisi divergenti su equilibrio tra poteri, terzietà del giudice e tenuta organizzativa degli uffici giudiziari.

I tre assi della riforma

La proposta referendaria tocca tre snodi dell’ordinamento: separazione delle carriere tra giudicanti e requirenti, sdoppiamento del Csm in due organi distinti e introduzione dell’Alta Corte disciplinare. Per i favorevoli, l’obiettivo è rafforzare la terzietà del giudice e riequilibrare i rapporti tra accusa e difesa; per i contrari, il rischio è una compressione dell’autonomia della magistratura e una maggiore esposizione a condizionamenti esterni.

Le ragioni del no: timori di condizionamento e priorità organizzative

Secondo l’avvocato Stefano Mingarelli, la riforma interviene sull’assetto della magistratura senza affrontare i problemi strutturali che rallentano i procedimenti. Tra i punti critici indica la trasformazione dell’attuale sistema in tre organismi distinti – due Csm e l’Alta Corte disciplinare – e il rischio che alcune scelte vengano demandate al legislatore ordinario senza sufficienti garanzie.

Sul tema della separazione delle carriere ricorda che, già oggi, il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti è fortemente limitato.

Mingarelli richiama infine le priorità organizzative dei tribunali umbri: carenza di magistrati e personale di cancelleria, oltre a gravi difficoltà informatiche che possono bloccare l’attività giudiziaria per giorni.

L’intervista completa con le argomentazioni nel dettaglio è disponibile al link di approfondimento.

Le ragioni del sì: più terzietà del giudice e parità tra le parti

Dal fronte favorevole, l’attenzione è sulla separazione delle carriere e sullo sdoppiamento del Csm, considerati strumenti utili a rafforzare la terzietà del giudice e a riequilibrare il rapporto tra accusa e difesa.

Secondo l’avvocato Francesco Salvatore Donzelli, l’attuale assetto può generare condizionamenti legati alle correnti interne alla magistratura, che incidono su carriere e procedimenti disciplinari. La riforma, nella sua lettura, servirebbe proprio a ridurre questi meccanismi e a garantire al giudice una maggiore libertà di decisione.

Nel dettaglio Donzelli sostiene che due Csm distinti – uno per i giudici e uno per i pm – impedirebbero interferenze nelle carriere e rafforzerebbero l’autonomia del giudicante.

L’intervista completa con tutte le argomentazioni è disponibile nel link di approfondimento.