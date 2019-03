Reddito di cittadinanza, primo giorno: in mille ai Caf Cgil del Perugino

share

“La nostra organizzazione sta funzionando bene – commenta Corrado Corradetti, presidente della società fiscale della Cgil di Perugia – perché abbiamo gestito i flussi importanti che si sono determinati subito dopo l’uscita del decreto, predisponendo dei canali per gli appuntamenti e provvedendo a formare in maniera specifica il nostro personale di front-office. Questo – continua – ci consente oggi di gestire in maniera ordinata la grande mole di domande da istruire, che presentano situazioni diverse e richiedono spesso un’assistenza coordinata anche con il nostro patronato”.

“Come avevamo previsto la grande corsa in questo momento non c’è – commenta Filippo Ciavaglia, segretario generale della Cgil di Perugia – questo però non ci esime dal continuare a preparare al meglio la nostra organizzazione, per affrontare le complicazioni che inevitabilmente si presenteranno nelle prossime settimane, viste le criticità che il provvedimento presenta e che Cgil, Cisl e Uil a livello nazionale hanno più volte evidenziato. In ogni caso – conclude Ciavaglia – si conferma indispensabile l’apporto di informazione, assistenza e tutela nel rapporto Stato-cittadini offerto dai Caf, punti di riferimento riconosciuti dalle istituzioni e apprezzati dagli italiani”.