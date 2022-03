Reddito di cittadinanza non dovuto, denunciata 27enne di Cascia - Tuttoggi

Alla giovane viene contestato di aver percepito illecitamente circa 1200 euro per non aver dichiarato subito la variazione del nucleo familiare

Avrebbe percepito il reddito di cittadinanza pur non avendone più diritto: per questo una 27enne di Cascia è stata denunciata a piede libero.

Nell’ambito dei controlli svolti per verificare la corrispondenza e la sussistenza dei requisiti dichiarati dai beneficiari di reddito di cittadinanza, infatti, i militari della stazione di Cascia unitamente ai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Perugia, hanno deferito in stato di libertà una donna, accusata di aver percepito indebitamente il beneficio in argomento omettendo di fare le previste comunicazioni all’Inps.

Si tratta di una ventisettenne di origine straniera. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la giovane, già percettrice del reddito di cittadinanza, avrebbe omesso di dichiarare entro i termini previsti la variazione del proprio nucleo familiare a partire dalla fine del mese di settembre del 2021. Secondo gli inquirenti, infatti, nel nucleo familiare avrebbe dovuto essere incluso anche un trentenne italiano, dipendente di un ufficio pubblico, il quale traeva reddito non rilevabile per l’intera annualità in Isee. In questo modo, dunque, la 27enne avrebbe percepito – dalla fine di settembre del 2021 alla fine di febbraio del 2022 – un ingiusto profitto dell’importo totale di 1.219,18 euro, arrecando un danno di pari importo all’ente previdenziale. Da qui la denuncia alla Procura della Repubblica di Spoleto.