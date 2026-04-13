Recuperato un furgone con refurtiva per 20 mila euro. Fatale il GPS - Tuttoggi.info

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Recuperato un furgone con refurtiva per 20 mila euro. Fatale il GPS

Redazione

Recuperato un furgone con refurtiva per 20 mila euro. Fatale il GPS

Alle ore 4:40 di questa mattina, una Volante è intervenuta in Strada di Pantano a seguito della segnalazione di un furto consumato
Lun, 13/04/2026 - 15:00

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Alle ore 4:40 di questa mattina, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in Strada di Pantano, presso un’azienda locale, a seguito della segnalazione di un furto consumato. Durante il sopralluogo, gli operatori hanno accertato l’asportazione di un furgone aziendale, risultato in movimento grazie al sistema GPS installato a bordo e diretto verso Narni.

Avviate immediatamente le ricerche, la Volante ha intercettato il mezzo e lo ha seguito lungo la SS Flaminia, proseguito poi in autostrada in direzione Roma. Giunti nei pressi dell’uscita di Castelnuovo di Porto, il veicolo è stato raggiunto dalla pattuglia; a quel punto, i malfattori hanno abbandonato il furgone e si sono dati alla fuga a piedi nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce.

Il mezzo è stato recuperato dagli operatori con all’interno l’intera refurtiva, per un valore complessivo stimato in circa 20 mila euro, successivamente restituita al legittimo proprietario. Sono in corso indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Terni, per l’identificazione dei responsabili.

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