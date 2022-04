Rasiglia, il Comune: "Ecco quello che abbiamo fatto per il borgo"

“Misure mai messe in campo”

L’assessore parla di “risorse straordinarie dedicate all’ampliamento dei servizi di accoglienza turistica lungo tutta la Valle del Menotre, con risorse complessive per circa un milione di euro, che serviranno anche a risolvere le criticità che si riscontrano nei periodi di maggiore afflusso. Nelle prossime settimane saranno inoltre ultimati i lavori che porteranno all’apertura di ulteriori servizi igienici e dell’infopoint turistico di Rasiglia. Finora nessuno mai prima di noi aveva messo in campo misure di questa portata né aveva mai creduto che Foligno potesse essere una città turisticamente attrattiva. I numeri delle presenze in città e nei nostri borghi dimostrano che invece la nostra città non ha nulla da invidiare a nessuno e sono sicura che il lavoro svolto e quello che c’è ancora da fare porterà presto a degli ulteriori e grandi risultati“.

Polizia locale in prima linea

In merito invece a chi, dai commenti social, spiegava che la Polizia locale avesse invitato a percorrere a piedi la strada, compreso l’attraversamento della galleria, è voluto intervenire Andrea Russo, segretario generale della Uil Fpl. “Spiace soltanto che, come spesso capita, chi si trova in prima linea in ogni occasione (h24, 364 giorni l’anno) per garantire come può (a condizioni date e fissate da altri) che le cose vadano al meglio possibile, non di rado in difficoltà per scelte sulle quali non può incidere, passi per persona che addirittura metterebbe in pericolo le persone, invitandole a percorrere a piedi la galleria. Se si vogliono risolvere i problemi serve prima di tutto capire chi è responsabile di cosa, altrimenti si fa soltanto una grande ed inutile confusione“.