Rapine ed estorsioni, condanna definitiva a soli 21 anni

Il giovane romano, residente a Perugia, è stato portato nel carcere di Capanne dai carabinieri

I carabinieri della Stazione di Perugia hanno dato esecuzione ad un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma, nei confronti di un 21enne romano, residente a Perugia.

Il giovane è stato condannato in via definitiva alla pena di cinque anni di reclusione in quanto ritenuto responsabile di rapine ed estorsioni in concorso, reati commessi ad Albano Laziale nel mese di marzo 2023.

Al giovane, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in Perugia, ritenuto che la pena residua ancora da espiare non possa sospendere l’emissione dell’ordine di esecuzione, è stato disposto che la pena venga scontata nel più vicino istituto di detenzione.

I militari pertanto, al termine delle formalità di rito, hanno associato il 21enne alla Casa Circondariale di Perugia Capanne.