Rapine a tre banche umbre, arrestate tre persone | Colpi a Bastia, Pantalla e Corciano - Tuttoggi.info

Due delle tre persone sono state arrestate in flagrante prima di un colpo a Terni

Il personale della Polizia di Stato di Perugia ha arrestato tre persone di nazionalità campana ritenute responsabili in concorso tra loro del reato di rapina aggravata; sarebbero tre le rapine ai danni di tre istituti di credito ubicati nel territorio umbro, a Bastia Umbra, Pantalla e Corciano.

Lo scorso anno, infatti, due dei tre arrestati, utilizzando autovetture con apposte targhe fittizie o donate e travisati con maschere di gomma, hanno consumato due rapine ai danni di altrettanti istituti di credito, nello specifico a Bastia Umbra, il 26 luglio 2023, e a Pantalla di Todi il 2 ottobre 2023. I rapinatori, nella circostanza, avevano asportato, rispettivamente, 72.260 e 60.000 euro. A due degli indagati, oltre al reato di rapina, è stato contestato anche il reato di sequestro di persona per aver utilizzato delle fascette in plastica per immobilizzare i dipendenti e i clienti delle banche durante la commissione del reato.

L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, quando due dei ladri erano stati sorpresi dal personale delle squadre mobili di Perugia e Terni mentre si accingevano a consumare un’altra rapina presso un istituto di credito di Terni. Dopo le attività di rito, i due arrestati sono stati portati al carcere di Terni, a disposizione dell’autorità giudiziaria. I successivi approfondimenti della squadra mobile di Perugia, coordinati dalla locale Procura della Repubblica — hanno consentito di contestare ai due arrestati e a un terzo complice (arrestato a Napoli e condotto a Poggioreale) una ulteriore rapina, avvenuta il 10 novembre in una banca a Ellera di Corciano che aveva fruttato 45.000 euro.

Sulla scorta delle risultanze investigative acquisite, grazie anche agli esiti di attività d’intercettazione telefoniche e ambientali valutata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione del reato, è stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per i tre indagati, concessa dal gip.