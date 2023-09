Rapina in villa con pistola, 300mila euro di bottino

I componenti della banda sarebbero tre. Indagano i carabinieri

Banda di balordi fa irruzione in una villa di un noto imprenditore con una pistola e sottrae un bottino da 300mila euro. L’allarmante episodio, raccontato dalle colonne del Messaggero di oggi, è avvenuto nella prima periferia di Foligno nella serata tra martedì e mercoledì. Il gruppo a volto coperto – pare composto da 3 individui – è entrato nel cuore della notte nell’abitazione e ha bloccato la famiglia di un noto imprenditore portando via oro, preziosi e gioielli. Ingente il valore del bottino, che sarebbe stato quantificato in circa 300mila euro.

Sul caso indagano i carabinieri. Gli elementi già emersi dovranno aiutare a ricostruire la scena e la dinamica, come il fatto che la banda sembrava conoscere le abitudini dei malcapitati.

(articolo in aggiornamento)