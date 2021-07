Rapina una donna per la catenina, preso grazie alla foto scattata da un testimone

L'aggressione in via Mentana, vittima una donna ucraina di 64 anni, che ha fornito una descrizione del ragazzo, appena 18enne, armato di coltello

Diciottenne rapina una donna per la catenina, preso dalla polizia grazie a una foto scattata da un passante.

L’aggressione è avvenuta in via Mentana. Vittima una cittadina ucraina di 64 anni, strattonata da un giovane che le ha sottratto la catenina d’oro che aveva al collo.

La povera donna, nonostante l’improvviso assalto del giovane, è riuscita a vedere in volto il suo aggressore, così da fornire una descrizione dettagliata agli agenti di polizia, nel frattempo giunti in suo soccorso.

Gli agenti hanno anche visionato la foto del giovane in fuga scattata da un passante col cellulare. Dopo un inseguimento a piedi l’aggressore è stato fermato. Si tratta di un brasiliano di appena 18 anni, riconosciuto perfettamente dalla vittima come il responsabile dell’aggressione.

Addosso il giovane portava anche un coltello ben affilato. Il brasiliano è stato tratto in arresto per il reato di rapina e denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio.

La donna è dovuta ricorrere alle cure sanitarie in ospedale.