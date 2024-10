Rapina minorenne, poi ci prova con un altro ma viene fermato dal padre e arrestato dai carabinieri

Prima ha rapinato un coetaneo 14enne alla fermata del Minimetro. Poi ci prova con un altro, ma viene fermato dal padre di quest’ultimo e arrestato dai carabinieri.

Il 14enne arrestato se l’è presa coi militari, minacciandoli e insultandoli in modo violento. Ora si trova in comunità, come disposto dal gip presso il Tribunale per i minorenni nel giudizio di convalida per tentata rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. E con una denuncia, a piede libero, per rapina in concorso.

Al 112 era arrivata la segnalazione per un tentativo di rapina avvenuto in piazza della Repubblica, dove il giovane avrebbe minacciato un coetaneo per ottenere del denaro.

L’azione del minorenne è stata interrotta grazie all’intervento del padre della vittima, che ha impedito la consumazione del reato e ha permesso ai carabinieri di bloccarlo immediatamente dopo il fatto. Nonostante la condotta aggressiva tenuta dal giovane.



Ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria hanno permesso di collegare il 14enne a un’altra rapina consumata poco prima presso una fermata del minimetro, dove, dopo aver minacciato un coetaneo, era riuscito a farsi consegnare dallo stesso 50 euro.