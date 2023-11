Rapina in farmacia, ladro incastrato dal Dna sul passamontagna (ritorna) in carcere - Tuttoggi.info

L'uomo era stato già arrestato nelle ore successive al furto (avvenuto a Sansepolcro) ma rilasciato in attesa di ulteriori riscontri, la prova schiacciante è arrivata dal profilo genetico ricavato dal passamontagna gettato nella fuga

E’ stato arrestato per la seconda volta e portato in carcere dai carabinieri l’uomo che aveva rapinato la farmacia Porta Romana a Sansepolcro lo scorso 28 luglio.

Quel giorno il malvivente – residente a Pomezia (Roma) ma domiciliato proprio a Sansepolcro – era entrato nell’esercizio di via Dogana vecchia con il volto coperto da un passamontagna e armato di coltello. Dopo aver minacciato titolare e dipendenti, le aveva costrette a chiudersi in un’altra stanza per poi fuggire con tutto l’incasso, circa 700 euro.

Le indagini dei carabinieri erano partite dalle immagini della videosorveglianza, riuscendo anche a ritrovare il passamontagna del fuggitivo in un bidone dell’immondizia poco lontano. Con la descrizione delle farmaciste i militari erano poi subito risaliti ad un sospetto in particolare, trovato con denaro contante di cui non sapeva giustificare la provenienza, un coltello e le scarpe indossate identiche a quelle del rapinatore. In più presentava una ferita al ginocchio compatibile con quella procurata dall’uomo nell‘allontanarsi dalla farmacia.

Il sospetto, date le evidenti prove a suo carico, era stato portato in carcere ma successivamente liberato in attesa di ulteriori riscontri. La prova schiacciante è arrivata solo in questi giorni con la comparazione del Dna dell’arrestato e le tracce biologiche repertate dai carabinieri di Sansepolcro, provenienti proprio dal passamontagna di cui l’uomo si era disfatto nella fuga (una sorta di maschera per il volto peraltro ricavata artigianalmente da altri indumenti dell’uomo).

Le indagini condotte dai carabinieri di Sansepolcro, sotto la guida della Procura di Arezzo, hanno dunque consentito di accertare che non vi è alcun dubbio che l’autore della rapina sia stato quello già arrestato nelle ore successive alla rapina del 28 luglio scorso. L’Autorità giudiziaria ha deciso per la custodia cautelare in carcere ad Arezzo al fine di evitare che possa reiterarsi la condotta delittuosa.