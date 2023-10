Inchiesta per rapina e spaccio, in corso in Umbria l'esecuzione di diverse misure cautelari | Aggiornamenti

La polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal tribunale di Perugia su richiesta della locale Procura nei confronti di cittadini italiani ed albanesi. Sono indagati a vario titolo di rapina aggravata, estorsione, spaccio di stupefacenti. Uno degli indagati è accusato anche di tentato omicidio.

Maggiori informazioni nel corso della mattinata