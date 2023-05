Raid vandalico sulla targa a Mancia, Zuccarini: "Atto gravissimo"

Il sindaco pronto a chiedere nuova intitolazione

Raid vandalico ai danni della targa che intitolava una piazza a Borroni ad Angelo Mancia. Un gesto sul quale il sindaco Stefano Zuccarini va all’attacco: “nel giorno esatto del settantesimo anniversario della sua nascita, la targa con il nome di Angelo Mancia, vittima del terrorismo rosso, è stata irrimediabilmente sfregiata con un raid teppistico, che l’ha interamente ricoperta con vernice spray. E’ un atto gravissimo, che offende in maniera ignobile la memoria di uomo, trucidato a soli 27 anni in un agguato sotto casa, per mano di un commando del nucleo armato terroristico di estrema sinistra, denominato in Volante Rossa“.

Il sindaco: “Non ci faremo intimidire”

“Foligno è sempre stata e deve restare – dice Zuccarini – una città democratica e tollerante, ma purtroppo c’è chi gioca a soffiare sul fuoco di polemiche costruite ad arte, per avvelenare il clima politico e sociale, accendendo scintille in soggetti capaci poi di compiere simili gesti. Questa gente e questi episodi non possono essere in alcun modo tollerati: tutti debbono prenderne le distanze e condannarli senza se e senza ma, altrimenti si presta il fianco a chi li commette e potrebbe ripeterli, specialmente da parte di chi si erge paladino della libertà, della tolleranza e della non violenza. Noi, come Amministrazione Comunale non ci faremo intimidire”. Per questo il sindaco ha bene chiaro quello che c’è da fare: “Faremo apporre una nuova targa ad Angelo Mancia, con l’indicazione di ‘vittima del terrorismo rosso’“.

La “provocazione dell’inaugurazione”

“Alla cerimonia di scopertura della targa mentre i familiari di Mancia erano impegnati a Roma perchè ricevuti dal Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, proprio per la Giornata nazionale dedicata alla vittime del terrorismo, una delegazione di Anpi e Cgil ha intonato ‘Bella Ciao’ intendendo in questo modo protestare contro la decisione del Consiglio comunale di intitolare la piazza: questa non è che strumentalizzazione fine a se stessa, e a forza di alzare il livello dello scontro, va a finire qualche facinoroso che passa il segno si trova sempre”.