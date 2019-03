Ragazzo milanese spacciava ai giovani del centro storico di Narni

Nell’ambito dei continui servizi messi in campo dai Carabinieri per porre un freno alla diffusione della droga fra i giovani è stato identificato e denunciato un pusher di origine lombarda.

Sono stati i Carabinieri della Stazione di Narni (TR) che hanno dato un nome ed un volto ad un 26enne che riforniva i giovani consumatori del centro storico. Grazie alle informazioni acquisite dalla presenza quotidiana sul territorio i militari hanno fermato il giovane, originario di Milano ma di fatto domiciliato a Narni, mentre camminava per le strade del centro.

Durante il controllo il ragazzo, nonostante l’iniziale sforzo di ostentare tranquillità sapendo di non avere nulla addosso in quel momento, è stato tradito dal proprio nervosismo nel momento in cui ha capito che gli uomini dell’Arma avrebbero esteso la verifica presso la sua abitazione.

I quasi 50 grammi di marijuana suddivisi in dosi trovati dai Carabinieri a casa del giovane disoccupato gli sono costati la denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

