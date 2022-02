Ragazzo investito sulle strisce mentre va a scuola, tolta patente a pensionato

Ragazzo investito in via Patrono d'Italia ad Assisi, trasportato all'ospedale di Perugia ma per fortuna non è grave

Un ragazzo è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali per andare a scuola. Il fatto è successo in viale Patrono d’Italia, a Santa Maria degli Angeli, all’altezza del McDonald’s , nella prima mattinata di martedì 15 febbraio, ma la notizia è stata diffusa soltanto ora dai carabinieri.

Lo studente è stato subito soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Perugia. Fortunatamente non è rimasto ferito in modo grave: la prognosi è di 10 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Assisi per gli accertamenti del caso. Al termine dei quali al conducente dell’auto che ha investito il ragazzo, un pensionato residente a Bastia Umbra, è stata ritirata la patente, oltre ad essergli stata comminata una multa.

Sul fronte dei controlli stradali, sono scattate anche numerose multe per i motivi più disparati: una donna di Bastia è stata sanzionata perché circolava da più di 60 giorni con un veicolo immatricolato in Germania; l’auto le è stata sequestrata, così come quella di un uomo, residente ad Assisi, che è stato controllato alla guida privo della copertura assicurativa obbligatoria.

Un altro conducente, di origine extracomunitaria ma residente in Italia da più di un anno, è stato multato per non aver ancora effettuato la conversione della patente, mentre altri due, residenti ad Assisi, sono stati sanzionati perché non avevano eseguito la revisione periodica ai propri veicoli.