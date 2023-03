Ragazzo e ragazza investiti sulle strisce, lei è grave. Denunciato automobilista

La giovane ricoverata in prognosi riservata a Foligno, il ragazzo ferito in modo lieve. Automobilista denunciato, auto sotto sequestro

È stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Foligno una giovane che è stata investita sulle strisce pedonali insieme ad un ragazzo, rimasto ferito invece in modo lieve. L’incidente stradale è avvenuto martedì 21 marzo in piazza Unità d’Italia, nei pressi della stazione ferroviaria di Foligno. Per l’incidente è stato denunciato a piede libero – per il reato di lesioni – il conducente del veicolo che li ha investiti.

Si tratta di un uomo di origine straniera, che è risultato comunque negativo agli esami tossicologici ed alcolemici disposti dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Foligno. L’uomo, oltre ad essere stato denunciato, è stato anche multato amministrativamente ai sensi delle norme del Codice della Strada che regolano la circolazione dei veicoli in presenza di pedoni che attraversano la strada. L’auto di cui era alla guida è stata posta sotto sequestro.