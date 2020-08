Ragazzi bloccati sul Monte Vettore durante tempesta di fulmini - Tuttoggi

Sei giovani in escursione sul Monte Vettore, sono rimasti bloccati oggi pomeriggio mentre scalavano la parete Nord-

L’allarme è scattato poco dopo le 15:00 con una una richiesta telefonica di aiuto al Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU).

Sul posto si sono recate le squadre del SASU in presidio a Castelluccio, Valnerina e Terni, composte da sanitari, tecnici ed operatori insieme alle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Marche.

L’intervento è risultato particolarmente complesso, sia per la posizione che per la tempesta di fulmini che nel pomeriggio si è abbattuta sulla zona.

I giovani, scarsamente equipaggiati ed inesperti, si erano avventurati perdendo la cognizione dei luoghi e senza riuscire più a muoversi dalla parete di roccia.

Due sono stati tratti in salvo dall’elicottero dei Vigili del Fuoco, mentre gli altri quattro dai soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico sono stati raggiunti, anche dovendo prestare molta attenzione a causa delle difficili condizioni meteo.

In una nota di resoconto SASU invita tutti a misurare le escursioni in base alle proprie capacità e con attrezzature idonee, per preservare la propria incolumità e quella degli altri.