Ragazza trasportata in condizioni critiche ad Ancona: tracce di leptospirosi

Sarebbe leptospirosi il problema che ha causato l’insufficienza epatica e le gravi complicazioni della 21enne, ricoverata da mercoledì pomeriggio ad Ancona, trasportata con l’elisoccorso nel reparto dell’ospedale Torrette, altamente specializzato per le malattie del fegato.

L’ultimo bollettino di Ancona

“La paziente – fanno sapere dall’ospedale di Ancona – è in condizioni cliniche gravi per l’insufficienza di più organi. E’ stata sottoposta a valutazione multispecialistica, infettivologica, ematologica, nefrologica, della chirurgia dei trapianti, epatologica ed immunologica e sono in corso tutti gli accertamenti per la ricerca della causa scatenante del danno multiorgano. E’ in trattamento di depurazione continua del sangue con particolari filtri per l’eliminazione di sostanze tossiche/infiammatorie“.

Cibo da asporto e i primi sintomi

La ragazza ha consumato cibo da asporto domenica a pranzo e, nel pomeriggio, ha iniziato ad accusa qualche sintomo. Il lunedì si è presentata in ospedale, dove il martedì è passata in terapia intensiva, dove è rimasta fino al mercoledì, quando è stata trasferita ad Ancona.

Condizioni critiche

Nelle Marche nuove analisi, che hanno confermato quanto già diagnosticato dall’ospedale umbro. Le condizioni della ragazza, ricoverata presso la SOD Anestesia e Rianimazione dei trapianti e Chirurgia Maggiore in terapia intensiva all’Azienda Ospedaliera Universitaria Riuniti di Ancona, è rimasta per tutto il giorno di ieri in condizioni sono critiche.

Massima attenzione da parte delle autorità

Massima attenzione, intanto, sul fronte delle indagini. Situazione attentamente monitorata dai carabinieri e dai servizi di prevenzione della Usl Umbria 2, in contatto con il Nas.

