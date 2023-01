Raffica di furti a Spoleto, l'ultimo al terzo piano di un condominio - Tuttoggi

Secondo le testimonianze, i ladri sarebbero probabilmente entrati arrampicandosi dal tubo del gas. Interventi di Polizia e Carabinieri

Raffica di furti nell’ultima settimana a Spoleto. In particolare nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio si sono verificate diverse intrusioni in case e appartamenti in differenti quartieri della città.

Uno dei furti più significativi è avvenuto ancora questa notte in un appartamento al terzo piano di un condominio nella zona di San Paolo. Secondo le testimonianze, i ladri sarebbero probabilmente entrati arrampicandosi dal tubo del gas.