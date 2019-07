Raduno di auto e moto d’epoca domenica 28 luglio a Rasiglia, ecco l’ordinanza per la viabilità

Per il raduno di auto e moto d’epoca organizzata domenica 28 luglio a Rasiglia dalla “Pro Loco Spina” di Campello sul Clitunno, è stata firmata un’ordinanza che disciplina la circolazione.

Dalle 9,30 alle 13, in deroga al divieto esistente, è consentita la circolazione in via dei Ponticelli per i veicoli partecipanti al raduno il cui ingresso nella frazione dovrà avvenire da via dei Ponticelli, lato strada provinciale 442 per Verchiano; dalle 9,30 alle 13 è consentita, in deroga al vigente divieto, la sosta dei veicoli partecipanti al raduno sul lato sinistro di via dei Ponticelli secondo la direzione di marcia strada provinciale 442 per Verchiano-via dei Ponticelli, comunque garantendo e lasciando sempre libero il transito per i mezzi di pronto intervento, pronto soccorso e di polizia.

