Raccordo Perugia-Bettolle, tir perde trave di cemento | Traffico in tilt

Aggiornamento alle 19 – Anas fa sapere che la rimozione del materiale disperso è stata ultimata. La circolazione lungo il raccordo è tornata regolare.

Traffico in tilt sul Raccordo Perugia-Bettolle nel primo pomeriggio di lunedì a causa di un incidente. Verso le 15 all’altezza di Ponte San Giovanni in direzione Bettolle, si è rovesciato un tir che trasportava una trave in cemento. Fortunatamente non si segnalano feriti.

Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco di Perugia per coordinare le attività di rimozione della lastra di cemento. Si segnalano rallentamenti del traffico in quel tratto del raccordo.

L’Anas informa infatti che il raccordo autostradale Perugia-Bettolle è temporaneamente chiuso in ingresso per i veicoli provenienti dalla E45 (Terni/Cesena) per consentire la rimozione della trave di cemento. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

