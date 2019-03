Raccolta rifiuti, nuovo calendario per la differenziata nel distretto Terni sud e Narni

ASM Terni S.p.A comunica a tutti i cittadini residenti nella zona di Terni Sud e di Narni che a partire dal 1° Aprile 2019 la raccolta del vetro verrà effettuata il lunedì invece che il giovedì.

Tale spostamento è stato determinato dalla necessità di ottimizzare i giri di raccolta e l’uso dell’impianto di deposito.

“Siamo certi che, come sempre, i cittadini collaborino, tollerando, se dovessero essercene, possibili disagi iniziali – scrive Asm in una nota – Il personale operativo di ASM, munito di contrassegno identificativo, passerà di casa in casa per la consegna degli stampati dei nuovi calendari, informando, al contempo, che essi possono essere scaricati direttamente anche dal sito: www.asmterni.it”.

