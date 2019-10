Raccolta differenziata a Orvieto, iniziati i controlli nel centro storico

share

Gli operatori della Cosp TecnoService addetti ai controlli e le Guardie ambientali stanno svolgendo in questi giorni una serie di accertamenti sul regolare conferimento dei rifiuti nell’ambito del sistema della raccolta differenziata “porta a porta”, previsti dal contratto di servizio, con particolare attenzione alla situazione del centro storico di Orvieto.

Dai primi esiti delle attività di verifica stanno emergendo diverse irregolarità che vengono evidenziate da un tagliando con la dicitura “rifiuto non conforme”. Per questo motivo sacchetti e mastelli, che riportano un codice identificativo dell’utenza collegata, non vengono ritirati. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni e dopo questa prima fase, nella quale le anomalie sono state soltanto segnalate all’utenza, si procederà con le sanzioni.

L’Amministrazione Comunale fa quindi appello alla cittadinanza affinché rispetti il regolare smaltimento dei rifiuti, che devono essere conferiti negli appositi mastelli, non solo per evitare di essere sanzionati ma soprattutto per non creare disagi alla raccolta con conseguenti ripercussioni sull’immagine della città.

A tal proposito si ricorda che le informazioni sulle modalità di raccolta differenziata “porta a porta” sono disponibili sul sito internet del Comune di Orvieto al link www.comune.orvieto.tr.it/pagine/servizio-raccolta-differenziata e che è possibile scaricare sul proprio smartphone l’applicazione Junker che, tra le altre cose, è in grado di identificare le diverse tipologie di rifiuto indirizzando l’utente verso un corretto smaltimento.

share

Stampa