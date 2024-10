Quintana protagonista al TTG di Rimini

La Giostra della Quintana di Foligno continua a consolidare il suo impegno nella promozione turistica e sarà presente al TTG Travel Experience di Rimini, uno degli eventi più importanti dedicati all’industria turistica italiana e internazionale. Giovedì 10 ottobre, l’Ente Giostra prenderà parte alla fiera all’interno dello stand della Regione Umbria, portando con sé il fascino di una delle manifestazioni storiche più rappresentative dell’Umbria.

L’iniziativa rientra nel progetto VisitFoligno, un’azione di sviluppo turistico del territorio promossa dal Comune di Foligno, che mira a valorizzare le eccellenze culturali e storiche della città. La partecipazione al TTG rappresenta un’importante occasione per la Giostra della Quintana di rafforzare la sua visibilità nazionale e internazionale, posizionandosi come una delle manifestazioni storiche italiane capaci di attrarre visitatori e appassionati da tutto il mondo.

Il talk sulla città di Foligno e la Quintana

La Giostra della Quintana sarà presentata durante un talk dedicato alla città di Foligno, che vedrà come relatori Manuela Marinangeli e Mauro Silvestri, impegnati a illustrare la storia, le tradizioni e il valore turistico e culturale della città di Foligno e della sua manifestazione più importante. Il talk sarà un’opportunità per mostrare il legame profondo tra la Quintana, il territorio e la sua comunità, evidenziando l’importanza di questo evento come volano per il turismo locale. Il TTG Travel Experience, che incentiva lo sviluppo e la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo, rappresenta una vetrina internazionale di primaria importanza. Qui, la Giostra della Quintana potrà incontrare operatori del settore e giornalisti, consolidando il proprio ruolo di ambasciatrice della cultura e delle tradizioni umbre. Saranno presenti anche due personaggi in abiti barocchi.

“Ritornare al TTG Travel Experience è per noi una rinnovata opportunità di far conoscere al mondo il fascino e la storia della Giostra della Quintana,” ha dichiarato Marco Bosano, economo e magistrato addetto alla promozione e al marketing dell’Ente Giostra Quintana. “Siamo orgogliosi di rappresentare Foligno e l’Umbria in un contesto così prestigioso e di poter contribuire attivamente alla promozione del nostro territorio.”