Quintana, è il giorno delle Prove ufficiali: ecco l’ordine di partenza

Ultima occasione per sperimentare l'otto di gara

Alle ore 21 al “Campo de li Giochi Marcello Formica e Paolo Giusti” andranno in scena le prove ufficiali per la Giostra del 18 giugno. Questa sarà l’ultima occasione che i binomi dei 10 Rioni avranno per rifinire la preparazione in vista della Quintana. Come sempre i cavalieri avranno a disposizione 3 giri ciascuno.

L’ordine sorteggiato

Questo l’ordine di partenza estratto a sorte e i cavalli che, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto scenderanno in campo. Badia: Cavaliere Lorenzo Melosso cavalli Look Amazing e Texas Cactus; Cassero: Cavaliere Luca Innocenzi cavalli Easy Secret, Altrimenti e Gun Jo; Ammanniti: Cavaliere Tommaso Finestra cavalli Doriano e Zip Line; Contrastanga: Cavaliere Daniele Scarponi cavallo Olaya de l’Alguer ; Giotti Cavaliere Massimo Gubbini cavalli Anna Aurora e Daytona Man; La Mora: Cavaliere Mattia Zannori cavallo Dragon Fly Star; ,Morlupo: Cavaliere Alessandro Candelori cavalli Lo Zingaro e Josepenko; Pugilli: Cavaliere Nicholas Lionetti cavalli Botteghe Oscure e Run to Me; Spada: Cavaliere Pierluigi Chicchini cavalli Romantic Walk e Unknow Princess; Croce Bianca Cavaliere Lorenzo Paci cavalli Temesvar, Fair Excel e Capitan Segreto;