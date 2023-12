Quintana, Mario Cavallari è il nuovo cavaliere del Rione Morlupo - Tuttoggi.info

Ha 21 anni e viene da Servigliano il nuovo Baldo del Morlupo

Mario Cavallari, 21 anni, è il nuovo “Baldo” del Rione Morlupo. E’ stato infatti annunciato ufficialmente nelle ultime ore il nuovo cavaliere che gareggerà al Campo de li Giochi per il Morlupo.

Classe 2002, Mario Cavallari è di Servigliano ed ha iniziato a 6 anni ad andare a cavallo dopo aver

assistito per la prima volta alla Giostra della sua città. La formazione di Cavallari nell’ambito equestre si sviluppa nel salto a ostacoli, ma risale al 2021 il suo ingresso nelle giostre storiche come quelle di Servigliano e Monterubbiano. Il nuovo Baldo debutterà quindi il 15 giugno 2024 nella Giostra della Quintana di Foligno.

“Siamo felici di trasmettere a Mario la dedizione e la storia che il nostro rione ha per la vittoria. Il nome di Mario Cavallari è il primo che è uscito nella scelta del nuovo cavaliere fin da Settembre, è un giovane esordiente, ma dovrà mantere alto il livello a cui il Morlupo ha abituato la città di Foligno. Mi fa piacere vedere qui con noi Mario e faccio a lui un grande in bocca al lupo per questo anno”. Con queste parole Andrea Batori, Priore del Rione Morlupo, ha commentato con entusiasmo la collaborazione appena nata con il nuovo Baldo.

“In scuderia, così come nel Consiglio rionale, – è stato il commento di Francesco Sebastiani, responsabile della Commissione tecnica – siamo tutti estremamente felici e orgogliosi di intraprendere questo nuovo progetto con Mario Cavallari. Non vediamo l’ora di dare inizio a questo percorso con un Cavaliere giovanissimo che debutterà al Campo De Li Giochi proprio con i nostri colori. Il debutto di Mario Cavallari in rosanero arriva dopo la fine della collaborazione tra Rione Morlupo e Alessandro Candelori, portacolori dal 2021 al 2023. Il Priore, il Consiglio e i rionali di Via del Campanile salutano l’ex Baldo e lo ringraziano per il percorso condiviso”.