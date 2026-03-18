Quintana, il Giotti saluta Raul Spera e dà il benvenuto a Lorenzo Savini - Tuttoggi.info

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Quintana, il Giotti saluta Raul Spera e dà il benvenuto a Lorenzo Savini

Redazione

Quintana, il Giotti saluta Raul Spera e dà il benvenuto a Lorenzo Savini

Mer, 18/03/2026 - 11:20

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Alla fine – come già si vociferava alla nel post quintana – anche il rione Giotti cambierà cavaliere: da piazza Faloci infatti, la scelta è ricaduta sul ventiquattrenne Lorenzo Savini di Pescara. L’ormai ex Animoso Raul Spera da Todi – anche lui ventiquattrenne – lascia quindi la scuderia bianco celeste, dopo aver difeso i colori giottini nelle due giostre del 2025 e non parteciperà all’ottantennale.Un avvicendamento che era nell’aria da tempo al quale manca solo il sigillo dell’ufficialità, ovvero la sigla della firma a Palazzo Candiotti.L’ingaggio di Savini ha comunque avuto il via libera da parte della contrada gigliata.A dirla tutta per il giovane Lorenzo Savini si tratta di un ritorno in pista sul Campo de li Giochi, dove ha già sfidato il Dio Marte nei panni di Fedele del rione Croce Bianca nella giostra della sfida del giugno 2024 in sostituzione di Massimo Gubbini.Scese in pista in sella a Sopran Headly ma si fermò alla prima tornata a causa di un anello mancato e facendo fermare i cronometri con un buon 53 secondi e 68 centesimi.Ora ci riproverà entrando di nuovo come protagonista in occasione della Quintana straordinaria dell’ottantennale.Nuovo cavaliere – come già scritto – per il rione Pugilli che ha scelto di affidarsi a Tommaso Suadoni, dopo la Rivincita disputata da Luca Morosini che sostiuitì all’ultimo momento Pierluigi Chicchini.Suadoni sarà invece al suo esordio in terra folignate dopo aver vinto ad agosto la 54° edizione del Palio della Pacca di San Ginesio nelle Marche.Il mercato cavalieri invernale ha fatto registrate anche un colpo, messo a segno dal rione Morlupo, con Nicholas Lionetti – ex Moro puellaro – approdato alla corte del priore Andrea Batori dopo l’esonero di Mario Cavallari.La giostra straordinaria è ormai alle porte e il quadro – salvo imprevisti dell’ultima ora – si chiude qui.

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