Quintana, Massimo Gubbini vince il trofeo “Centro del Mondo”

Il cavaliere ha vinto due Quintane consecutive e raggiunge Innocenzi nella classifica del Trofeo Centro del mondo

Massimo Gubbini si aggiudica per la quarta volta il Trofeo “Centro del Mondo”, l’opera è di Mario Boccacci. Per Gubbini è il quarto Trofeo, e nella Superclassifica raggiunge sul podio Innocenzi

Il Trofeo “Centro del Mondo”, ideato nel 1998 dal presidente dell’Associazione Alessandro Bianchini, è giunto alla quindicesima edizione. Il Trofeo è messo in palio dalla Associazione Centro del Mondo al cavaliere che, a partire dalla Giostra di giugno 2022 si sarebbe aggiudicate due edizioni della Quintana, il regolamento prevede che le due vittorie del cavaliere potranno anche non essere consecutive.

L’opera d’arte di Boccacci

Il Trofeo consiste in una prestigiosa opera d’arte, realizzata per l’occasione dall’artista di Valfabbrica Mario Boccacci, figlio d’arte. L’opera, acrilico su tela, ha le dimensioni di cm. 50×40.

Il Trofeo è stato vinto dal cavaliere Luca Massimo Gubbini (portacolori del Rione Giotti) che si è aggiudicato le edizioni di giostra di settembre 2022 e giugno 2023. Il cavaliere folignate Gubbini è la quarta volta che alza al cielo il prestigioso trofeo, infatti nel 2011 si è aggiudicato l’ottavo Trofeo, opera realizzata dall’artista bastiolo Angelo Dottori, nel 2013 il X Trofeo con l’opera dell’artista americano A.J. Estil e nel 2015 l’undicesimo Trofeo realizzato dall’artista russa Marina Sereda.

Consegna del trofeo

Il cavaliere sarà premiato dal presidente dell’Associazione Centro del Mondo” Alessandro Bianchini e dall’artista Mario Boccacci domenica 10 settembre alle ore 18.30 presso la sede e taverna del Rione Giotti in Piazza Faloci. Alla cerimonia di premiazione sono invitati tutti i quintanari e giottini in particolare.

La Superclassifica

I precedenti Trofei sono stati vinti sempre dai cavalieri più in forma del periodo a partire da Paolo Margasini, Gianluca Chicchini, e Riccardo Conti.

Anche nella speciale classifica dei plurivittoriosi del Trofeo Massimo Gubbini raggiunge al primo posto con ben quattro trofei Luca Innocenzi; a seguire Daniele Scarponi ne ha vinti tre.

La sfida tra i cavalieri continua…

Ed ora a partire dalla Giostra della sfida di settembre 2023 l’Associazione Centro del Mondo mette in palio il XVI Trofeo realizzato per l’occasione dall’artista folignate Pietro Ricci.

Chi sarà il prossimo vincitore? Ad oggi non sappiamo anticipare chi sarà il prossimo vincitore ma siamo certi che l’opera di Ricci andrà sicuramente “al più bravo tra i bravi dei cavalieri” come del resto viene recitato nel Bando della Quintana.