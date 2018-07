Quintana, ecco la nuova Ambulanza Veterinaria voluta e finanziata dai quintanari

“Da oggi la Giostra della Quintana ha a disposizione una sua ambulanza veterinaria, non è una risposta a nessuno, non è un atto dovuto ma una volontà espressa dallo stesso popolo della Quintana, ma soprattutto, la nostra speranza è quella di non doverla nemmeno usare mai”.

Così, il presidente dell’Ente Giostra della Quintana, Domenico Metelli, al termine della cerimonia di inaugurazione dell’ambulanza veterinaria, che si è svolta questa mattina in piazza della Repubblica alla presenza del sindaco Nando Mismetti, dell’assessore regionale alla Sanità Luca Barberini, dei vertici quintanari e dei priori e rappresentanti dei dieci rioni.

Il mezzo è un’ambulanza veterinaria a tutti gli effetti, omologata sia dalla Motorizzazione Civile che dai responsabili della Asl – ha spiegato Lucio Cacace, magistrato di Palazzo Candiotti responsabile della Commissione Tecnica – con sei marce, ed aria condizionata, provvisto di argano in cui il cavallo può stare sia saduto che in piedi.

L’acquisto del mezzo è costato in totale 10.000 euro ed è stato pagato con i proventi del concerto ‘Musica e Colori’ dello scorso 19 gennaio all’Auditorium San Domenico. Altri proventi sono arrivati dal rione Badia e poi contribuzioni varie volte – per l’appunto – all’acquisto del mezzo. Importante anche il contributo dell’Ente Giostra Quintana, anche se – come hanno sottolineato Metelli e Cacace – in questo modo si risparmiano più o meno 4000 euro annui per l’affitto.

“L’ambulanza era di proprietà del veterinario Olindo Pinciaroli della provincia di Macerata – ha dichiarato Cacace – e lo volevano acquistare anche il Palio di Faenza, quello di Ferrara e Legnano nonchè tre veterinari privati. E’ stata la stessa famiglia a scegliere la Quintana perchè è una manifestazione che Pinciaroli seguiva e stimava”.

Il mezzo può essere utilizzato sia per malori e incidenti che per trasporti in caso di visite, allenamenti, ed è a disposizione delle scuderie rionali.

“Ringrazio a nome della città tutto il mondo quintanaro che ancora una volta conferma di voler mettere in primo piano l’attenzione al Principe della manifestazione che è il cavallo – ha commentato il sindaco, Nando Mismetti – nessuno si può permettere di mettere in dubbio l’amore della Quintana per il protagonista stesso ed ancora una volta i quintanari lo hanno dimostrato con sacrificio, impegno e lungimiranza”.

“La Quintana di Foligno – ha evidenziato Barberini – è una delle poche competizioni cavalleresche in Italia che si è dotata, per sua autonoma scelta, di un’ambulanza veterinaria di proprietà, a sottolineare, seppur non ce ne sarebbe bisogno, della grande attenzione verso la salute e la sicurezza dei cavalli”.

