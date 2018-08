Quintana, ecco il programma e tutte le novità dell’edizione della Rivincita

share

0 shares Share

Tweet

Pin

A Foligno è già tempo di Quintana. Passato il ricco week end lungo di appuntamenti con il Dancity Festival e con ‘Cotta o cruda…mai nuda’ rassegna internazionale della birra artigianale, ecco che sotto il torrino è di nuovo ora di far festa, o meglio è già ora della Festa.

Mercoledì 29 agosto la città si vestirà dei colori dei dieci rioni con la tradizionale Notte delle Bandiere, il 30 apertura del Quintana Point in Corso Cavour, per poi passare al cartellone ufficiale con l’apertura delle taverne, in calendario per venerdì 31 agosto.

Con l’arrivo di settembre ecco entrare nel vivo anche lo stesso clima quintanaro: sabato infatti, al Campo de li Giochi, vera e propria anteprima di Giostra con le Prove Ufficiali in sessione pomeridiana a partire dalle 15.30. Un test che servirà a svelare le carte delle scuderie rionali in vista della Quintana di domenica 16 settembre.

Sabato 10 – sempre nell’ambito degli eventi quintanari – ci sarà anche un’esibizione di basket in carrozzina a cura dell’associazione Folignalità. Il pubblico potrà salire in carrozzina e provare a giocare su due ruote, il ricavato dell’evento verrà utilizzato per l’acquisto di carrozzine per disabili.

Domenica, altro attesissimo appuntamento con la Fiera dei Soprastanti, che resterà nella zona di via via San Giovanni dell’Acqua, via Palestro, piazza Spada e agli Orti Orfini. Tra le novità, l’apertura al pubblico del ‘Molino de sotto’ alle Conce, che ospita i locali dell’Arca del Mediterraneo gestiti dalla Caritas di Foligno. Per l’occasione resteranno chiuse le taverne, chiusura anche nella giornata di lunedì.

Martedì sarà il giorno delle cene propiziatorie rionali, in onore di dama e cavaliere. Mercoledì staffetta dei popolani e giovedì la Disfida di San Rocco, in piazza San Domenico.

Giochi di bandiera con gli sbandieratori di San Gemini e del rione Pugilli nella serata di venerdì 7 in piazza della Repubblica.

Sabato 8 dalle 16.30 ‘Barocco e Neobarocco’ in vetrina in sinergia tra Ente Giostra Quinana e Segni Barocchi Festival.

Domenica 9 torna ‘Pony…amo la Quintana a cavallo’ con passeggiate sui pony per bambini, in piazza Matteotti mentre alle 18.30 al chiostro della scuola media Piermarini si terrà il concerto aperitivo ‘Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese in canto.

Ancora domenica, alle 21.45 corteo storico della Quintanella di Scafali.

Lunedì 10 alle 118 a Palazzo Candiotti, ‘Premio Giornalistico Ariodante Picuti – Dodici giornali sottobraccio’ ed alle 20.30 Cena Barocca a Palazzo Trinci.

Mercoledì 12 alle 23 in piazza della Repubblica i ritmi delle ‘Prove di Tamburo’ e giovedì alle 22.30 sempre in piazza della Repubblica, lo spettacolo gratuito ‘Peccati capitali’.

Venerdì 14 alle 17.30 a Palazzo Candiotti, consegna della raccolto fondi del progetto ‘Quintana e solidarietà’ quindi alle 22 in piazza ‘Giochi e atmosfere di fuoco’.

Sabato 15 settembre il grande Corteggio Barocco per le vie del centro storico, e quindi – come detto – domenica 16 i dieci binomi sfideranno il Dio Marte per la conquista del Palio firmato da Thomas Braida.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa