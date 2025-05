Quintana, anteprima di Giostra con le prove al Campo de li Giochi - Tuttoggi.info

Si comincia a respirare l’aria di Quintana a Foligno: mentre l’attività ferve nelle taverne e nelle sedi rionali, le dieci scuderie iniziano ad affilare le armi in vista della Sfida in notturna di sabato 14 giugno.

In attesa delle prove ufficiali in programma domenica 1° giugno alle 21 al ‘Campo de li Giochi’, un primo quadro della situazione inizia a delinearsi all’indomani delle prove dello scorso sabato 17 maggio al ‘Giusti Formica’ di Porta Romana.

Rione Ammanniti

Mattia Zannori vincitore della Quintana in carica, che a setttembre ha portato il tredicesimo palio al priore Federico Fiordiponti, ottenendo la sua prima vittoria sull’otto di gara folignate, ha girato a 53,82 secondi, in sella a Franceschina, facendo registrare il miglior tempo ma mancando il primo anello della prima sessione. Secondo giro a 55,38 secondi su Seurat Tempo.

Rione Badia

Per la contrada del Centurione, ha saggiato la pista il giovanissimo debuttante Davide Dimarti, ventunenne di Offida, nelle Marche, che aveva già giostrato nella Quintana di Ascoli Piceno lo scorso anno, per il Sestiere Piazzarola. Ha preso il posto di Lorenzo Melosso, salito nella rivincita settembrina sul terzo gradino del podio.

Nella prima sessione, in sella a Li Incanto ha totalizzato un minuto e tre secondi netti; nella seconda 56,15 secondi, mancando però il secondo bersaglio. Nella terza prova, con Travedona, ha fatto fermare i cronometri a 57,28 secondi.

Rione Cassero

Il ‘cannibale’ Luca Innocenzi ha totalizzato il secondo miglior tempo, staccato da Zannori di otto centesimi, ma centrando tutti gli anelli appesi al braccio del Dio Marte su Calandra, con un tempo di 53,90 secondi. Seconda sessione con Easy Secret a 54,61 secondi, il Pertinace ha però mancato il secondo anello.

Rione Contrastanga

Il Furente Daniele Scarponi ha saggiato le potenzialità di Once Upon a Time girando a 55,56 secondi nella prima tornata e a 55,62 secondi nella seconda. Terza prova in sella a Camilla Vargas con una performance a 55,40 secondi.

Rione Croce Bianca

Debutto nella veste di Fedele bianco rosso per Lorenzo Melosso, passato dall’altra parte di via Garidbaldi dal rione Badia: in sella a War Time Warrior ha provato nella prima sessione a 57,59 secondi; nella seconda a 57,88 e nella terza è sceso in sella su Monsieur Polly girando ad un minuto e 25 centesimi di secondo.

Rione Giotti

Cambio di casacca per l’Animoso del Giotti Raoul Spera, ex Moro del rione Pugilli, passato dalle Puelle a Piazza Faloci: per lui tempo di un minuto, un secondo e 28 centesimi, in sella a Tom The Second.

Rione La Mora

Adalberto Rauco è arrivato all’ombra del Gelso moraiolo da via Butaroni, come ex portacolori del rione Croce Bianca: altro tassello della girandola invernale dei cavalieri. La prima prova è stata disputata in sella a Morgana in 55 secondi e 40 centesimi, la seconda su Julita Doc a 55 secondi e 40 centesimi.

Rione Morlupo

Il riconfermato Mario Cavallari resta al suo posto come Baldo del Morlupo e nella prima prova fa girare Luisita a 55,84 secondi mancando il primo anello; tempo di 56,05 per la seconda tornata.

Rione Pugilli

Torna a vestire la casacca bianco nera del rione Pugilli Gianluca Chicchini, prendendo il posto di Rauol Spera, passato armi e bagagli al Giotti. Il Moro ha girato nella prima tornata a 54,75 secondi mancando il primo anello su Run To Me, e a 54,97 secondi nella seconda, mancando però il terzo anello.

Rione Spada

Sotto le Conce spadare resta in carica Tommaso Finestra, che ha concluso la prima tornata di prova su Cherry Season a 54,66 secondi e la seconda ad un minuto, sei secondi e 88 centesimi mancando il terzo anello.

Un’anteprima di giostra della Quintana in cui si inizia a svelare le carte per l’edizione 2025 che si preannuncia particolarmente ricca di emozioni.