Questura Terni, 'ultima sirena' per Pierluigi Carnevali - Tuttoggi.info

Il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Pierluigi Carnevali va in pensione e saluta la Questura di Terni

Una lunga carriera, quella del Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Pierluigi Carnevali, quasi tutta passata nella sua città; dopo un periodo alla Polizia Stradale nel Nord Italia, a gennaio 1999 è arrivato a Terni, all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dove, prima, ha prestato servizio come Poliziotto di Quartiere, poi nell’Ufficio Coordinamento Affari Generali.

Pierluigi Carnevali va in pensione “Punto di riferimento”

Sicuramente un punto di riferimento, non solo per l’UPGeSP, ma per tutti i colleghi della questura ternana, che questa mattina lo hanno salutato calorosamente, ricordando la sua affabilità, preparazione e disponibilità. Il Questore di Terni, Bruno Failla, ha espresso, anche a nome di tutto il personale, il suo sentito ringraziamento per il lavoro svolto in tutti questi anni, sempre al servizio dei cittadini, augurandogli un felice pensionamento.