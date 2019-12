Quattro persone scomparse in pochi giorni, tutte ritrovate dai carabinieri - Tuttoggi

Dall’inizio del mese di dicembre sono state ben 4 le persone che si sono allontanate dalle proprie abitazioni, facendo così cadere nell’angoscia parenti e amici che ne hanno denunciato la scomparsa non vedendoli ritornare.



Fortunatamente, proprio grazie alla continua presenza sul territorio di numerose pattuglie dell’Arma e dall’ottima sinergia creata tra i vari reparti, i carabinieri di Assisi sono riusciti a rintracciare tutti gli scomparsi e riaffidarli ai propri cari.



In particolare un 35enne di Valfabbrica, con problemi psichici, si era allontanato dalla propria abitazione senza dare spiegazioni ai familiari, e un 76enne di Assisi che, eludendo il controllo dei familiari, è uscito di casa perdendo l’orientamento.

Infine due minori, affidati ad una comunità educativa, si sono invece allontanati per motivi legati al rifiuto della loro condizione di assoggettamento alle decisioni del Tribunale dei Minorenni, che ne aveva disposto il collocamento. In quest’ultimo caso le ricerche hanno permesso di ritrovare i due giovani anche grazie alla collaborazione con le Compagnie carabinieri limitrofe e i militari hanno denunciato due persone per sottrazione consensuale di minore. Si tratta del fidanzato della ragazza, che ne ha favorito l’allontanamento e tentato di sviare le indagini per il rintraccio, ed un’ex insegnante della stessa che l’ha ospitata senza avvisare le forze dell’ordine, pur essendo consapevole della sua condizione giuridica.