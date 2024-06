Quasi due chili di eroina in un'abitazione di Borgo Bovio: arrestati due uomini e una donna - Tuttoggi.info

Si stima che la sostanza sequestrata avrebbe potuto fruttare circa 100.000,00 euro.

Nella tarda serata di ieri, giovedì 20 giugno, la Squadra Mobile della Questura di Terni ha tratto in arresto due uomini e una donna di origini nigeriane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In seguito alle segnalazioni dei residenti del quartiere Borgo Bovio, il Questore di Terni, Luigi Mangino, ha disposto una serie di servizi di prevenzione, anche con l’impiego di unità cinofile antidroga.

Nel corso dell’attività investigativa, la Squadra Mobile, coadiuvata dalla Squadra Volante, ha accertato la cessione di una dose di eroina da parte di un 24enne, con precedenti per spaccio di stupefacenti, a un acquirente italiano nella zona di via Rosselli. Gli agenti, poco dopo, hanno identificato il 24enne in uno dei tre nigeriani, che, nella circostanza, si trovava insieme alla compagna, una connazionale di 31 anni, in possesso delle chiavi di un’abitazione situata in zona Borgo Bovio. Durante la perquisizione domiciliare – titolare del contratto di locazione un 28enne di origini nigeriane – sono stati sequestrati oltre 100 ovuli di eroina, per un totale di 1.856,5 kg, e altro materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Si stima che la sostanza sequestrata avrebbe potuto fruttare circa 100.000,00 euro.

Una seconda perquisizione domiciliare presso la residenza del 24enne e della 31enne ha portato al sequestro di altre 82 dosi di stupefacente, pronte per lo spaccio al minuto, contenenti complessivamente 46 gr di eroina e 5 gr di cocaina.

I due uomini, su disposizione della Procura della Repubblica di Terni che ha coordinato le indagini, sono stati associati alla Casa Circondariale di Terni; la donna si trova attualmente agli arresti domiciliari. La posizione sul territorio nazionale dei tre arrestati, titolari di permesso di soggiorno, è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Terni.