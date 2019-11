Quasi 4 etti di hashish nascosti in auto, in manette operaio 36enne

Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Terni sono riusciti a mettere alla sbarra, per il reato di detenzione ai fini di spaccio (art. 73 del D.P.R. 309/90), un giovane italiano, classe ’83, operaio.

Dopo aver fermato, durante uno dei consueti posti di controllo, l’autovettura utilitaria guidata dal giovane, i militari hanno sin da subito notato il suo atteggiamento nervoso e timoroso. Poiché all’esito del controllo in banca dati emergevano a suo carico precedenti di polizia specifici, hanno deciso allora di approfondire il controllo, perquisendo la sua persona ed il veicolo. Ben nascosti sotto il sedile del conducente, i Carabinieri hanno rinvenuto 392 grammi di hashish suddivisa in 4 panetti dello stesso peso e grandezza. La perquisizione dello zaino consentiva di rilevare la presenza di altri 2 frammenti della stessa sostanza, dal peso esiguo. Estesa all’abitazione di residenza, l’operazione terminava col ritrovamento di altri 2 frammenti, del peso di 1,5 grammi, celati all’interno di una lattina di coca-cola conservata in cucina.

Al termine delle operazioni di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria l’uomo è stato condotto agli arresti domiciliari, misura cautelare confermata dal rito per direttissima celebrato nel corso della mattinata odierna.

