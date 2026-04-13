Quarantamila euro per il recupero dell’antica Fonte di San Costanzo - Tuttoggi.info

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Quarantamila euro per il recupero dell’antica Fonte di San Costanzo

Redazione

Quarantamila euro per il recupero dell’antica Fonte di San Costanzo

Lun, 13/04/2026 - 14:20

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Il Comune di Marsciano è tra gli aggiudicatari di un contributo di 40mila euro a valere su un bando promosso da AURI, l’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, e finalizzato ad interventi di conservazione, restauro, rifunzionalizzazione e riqualificazione di manufatti idrici aventi valore storico, architettonico, artistico, archeologico e di valorizzazione turistica e/o socio-culturale dei territori.

Il Comune destinerà tale contributo alla riqualificazione della Fonte di San Costanzo, un antico fontanile, risalente al XIII° secolo, presente nella campagna immediatamente a ridosso della frazione di Castello delle Forme, lungo la strada di collegamento con il borgo di Sant’Enea, e usato per secoli dalla popolazione della zona non solo per l’approvvigionamento di acqua ad uso domestico ma anche per lavare gli indumenti, essendo dotato di apposite vasche da destinare a tale scopo il cui utilizzo è documentato almeno fino agli anni Sessanta del ‘900. Non è inoltre escluso che tale fonte nel Medioevo avesse anche la funzione di ristoro per i numerosi viandanti che in questo luogo passavano.

Il progetto di riqualificazione prevede diversi interventi di consolidamento e restauro conservativo delle superfici dove sono previste anche attività di pulitura e reintegrazione con malta compatibile oltre ad una velatura protettiva finale a calce. Dopo questa iniziale fase di recupero sono previsti anche interventi manutentivi programmati, per garantire una adeguata conservazione nel tempo di questo bene a cui la popolazione locale è da sempre molto legata. Con questa riqualificazione si va, quindi, a migliorare lo stato di conservazione della Fonte di San Costanzo, rendendo più fruibile alla comunità, e ai turisti che visitano il nostro territorio, un patrimonio di grande valore, sia storico che culturale.

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