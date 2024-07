Puzza di “fumo” nell’auto, in tasca un panetto di hashish

Il 26enne fermato in via Cortonese dai poliziotti, che all'esito della perquisizione lo hanno denunciato

A tradirlo è stata la puzza di “fumo” uscita dall’auto una volta aperto il finestrino all’alt della polizia. La perquisizione ha poi fatto ritrovare, addosso al 26enne, con precedenti di polizia, un panetto di hashish di circa 90 grammi, che nascondeva tra i vestiti.

Accompagnato in Questura per le attività di rito, il 26enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il giovane era stato fermato dai poliziotti in via Cortonese, insospettiti dal modo troppo accorto con cui procedeva una volta avvistata l’auto della Volante.