Puntini luminosi nel cielo dell’Umbria, ecco cosa sono

Numerosi gli avvistamenti, ma non si tratta di aerei, né tantomeno di ufo: sono i satelliti per Internet globale lanciati da Elon Musk

Tanti umbri che sabato sera hanno guardato il cielo (qualcuno in cerca di possibili “tracce” dello stadio del razzo cinese, poi caduto nell’Oceano Indiano) hanno notato una insolita scia di punti luminosi. Evidentemente non stelle, dato che comparivano tutti in linea retta ed a poca distanza, per l’effetto visivo, l’uno dall’altro.

Puntini ben visibili, segnalati ad Assisi, Spoleto, Perugia, intorno alle 21. Con dibattiti sui social. C’è chi ha pensato ad aerei in fila, chi ha fantasticato sulla presenza di ufo.

Di cosa si tratta

In realtà si tratta di satelliti artificiali, lanciati tutti insieme per ridurre i costi. Quelli visibili sabato sera erano i satelliti Starlink di Space X di Elon Musk, che periodicamente tornano ad essere visibili in cielo, da un paio d’anni. A gennaio ne sono stati lanciati 143 tutti insieme dalla rampa del Kennedy Space Center in Florid. Ma il progetto prevede di averne in orbita 12 mila.

I mini satelliti, che Elon Musk sta lanciando a centinaia, serviranno per il progetto Internet globale, cioè per creare una rete gps che riesca a coprire anche le aree più remote della Terra.