PUMS Spoleto, c’è tempo fino al 13 dicembre per presentare eventuali osservazioni - Tuttoggi

C’è tempo fino a venerdì 13 dicembre per presentare le osservazioni al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), uno strumento strategico che consentirà, basandosi su una valutazione dei bisogni di mobilità degli individui, di migliorare la qualità della vita della città e dell’ambiente urbano, disegnando un sistema di mobilità sostenibile per dare maggiore accessibilità, migliorare la sicurezza, ridurre l’inquinamento, aumentare l’efficienza e l’economicità del trasporto di persone e merci.

Per favorire il coinvolgimento dei vari attori della comunità locale e di raccogliere le loro indicazioni, nel luglio scorso si è svolto un incontro partecipativo sul tema a palazzo Mauri, dove sono stati esposti i punti salienti del piano e, attraverso tre tavoli tematici, sono stati approfonditi i diversi aspetti e le implicazioni delle linee tematiche dello stesso. Le osservazioni ed i suggerimenti emersi dall’incontro partecipativo sono stati raccolti in un documento e sono stati utilizzati per una prima revisione del piano. Questa versione aggiornata (unitamente al citato documento) è stata sottoposta il 5 novembre all’attenzione della Giunta comunale, che ha adottato il piano.

Il piano approvato dalla Giunta è stato illustrato e partecipato nel corso di un nuovo incontro, tenutosi lo scorso 21 novembre – a cui sono stati invitati cittadini e stakeholders della città – in cui sono stati forniti chiarimenti per favorire la conoscenza del documento e anche per facilitare la presentazione delle eventuali osservazioni che potranno pervenire entro venerdì 13 dicembre.​