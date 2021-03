Pubblicato bando per il logo dell'olio per la lampada di San Francesco - Tuttoggi

Il logo è chiamato a rappresentare il senso del dono dell’olio, segno di affidamento e invocazione a Francesco d’Assisi, patrono d’Italia

E’ stato pubblicato a questo indirizzo il bando per la creazione del logo ufficiale che accompagnerà l’offerta dell’olio per la lampada che arde sulla tomba di San Francesco. Il concorso è istituito al fine di creare il logo per il pellegrinaggio e per tutte le iniziative connesse all’evento del 3-4 ottobre 2021.

Il logo

Il logo è chiamato a rappresentare il senso del dono dell’olio, quale segno di affidamento e invocazione a Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e messaggero di pace. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, sia come singoli che come gruppi, compresi enti, parrocchie, famiglie, associazioni, religiosi e laici, anche minori di 18 anni. Ogni partecipante potrà inviare un solo progetto grafico. Ciascun progetto dovrà pervenire, entro e non oltre il 10 aprile 2021, al seguente indirizzo: ucs.sardegna@gmail.com.

I progetti

La valutazione dei progetti sarà effettuata in base all’originalità, all’efficacia e immediatezza comunicativa, oltre che alle caratteristiche concettuali coerenti con la proposta del tema del concorso. Il vincitore riceverà come premio il viaggio e il pernottamento completo ad Assisi nei due giorni del pellegrinaggio.