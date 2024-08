Provincia Terni, 4 milioni per le strade e un milione per la scuola - Tuttoggi.info

Investimenti su strade e scuole, rinnovo del parco mezzi dei circoli stradali e nuove assunzioni. Sono le decisioni assunte dall’amministrazione provinciale per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione che supera i 5 milioni e 300mila euro. Le scelte sono state illustrate stamattina in conferenza stampa dalla Presidente Laura Pernazza insieme al dirigente del settore tecnico Marco Serini. “Un avanzo così consistente è un risultato straordinario – ha esordito la Presidente – frutto della grande attenzione posta alla gestione dei conti e dei positivi risultati della riconciliazione debiti-crediti con gli enti pubblici, in particolare con la Regione, con la quale abbiamo recentemente raggiunto un accordo.



La salute delle nostre finanze, tra le altre cose positive, ci consente anche di pagare i fornitori con tempi abbondantemente sotto il limite di legge. Avevamo ereditato – ha ricordato la Presidente – una Provincia in difficoltà per via della legge Delrio, con anni di abbandono delle strade. Oggi finalmente possiamo tornare a spendere risorse consistenti per garantire sicurezza e rispondere alle legittime richieste dei cittadini”.

4milioni di investimento per le strade

Sono di oltre 4 milioni di euro i fondi che saranno investiti sulla viabilità provinciale, in particolare su numerosi tratti di 18 strade. “Interverremo su tutti i comuni del territorio, soprattutto quelli rimasti indietro – ha annunciato la Pernazza – con un investimento che non ha eguali negli ultimi anni e con lavori che verranno completati entro la primavera del 2025. Un impegno – ha fatto notare poi – che non si limita a questo pur consistente investimento. Alle risorse dell’avanzo di amministrazione – ha detto infatti la Pernazza – si sommeranno altri 6 milioni della programmazione quinquennale 2025-2029 derivanti da risorse ministeriali, portando il totale a 10 milioni, e considerando che le partite dare-avere con alcuni piccoli Comuni potrebbero assicurare ulteriori fondi da destinare alla viabilità”. Sempre la Presidente ha poi posto l’accento sul potenziamento dei circoli stradali. “Verranno acquistati nuovi mezzi – ha detto – per le manutenzioni che oltre a migliorare le attività in se stesse, garantiranno anche maggiore sicurezza per gli operatori”.

1 milione per la scuola

Strade ma non solo. Oltre 1 milione di euro infatti sarà destinato all’edilizia scolastica, insistendo principalmente sul completamento dei cantieri già avviati con il Pnrr per l’efficientamento energetico, il miglioramento sismico e l’adeguamento strutturale. “Gli interventi – ha precisato la Presidente – saranno spalmati sulle scuole superiori di tutto il territorio provinciale con particolare riguardo all’Itt di Terni (infissi e Palazzetto dello Sport), al Liceo scientifico Donatelli di Terni (adeguamento sismico) e alla palestra dell’Istituto industriale di Amelia”.