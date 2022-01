Provincia di Terni, "tour" della presidente Pernazza tra i Comuni - Tuttoggi

Obiettivo è conoscere da vicino ogni singola realtà del territorio provinciale e manifestare concretamente la vicinanza e il sostegno della Provincia di Terni

E’ con questi obiettivi che la presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, dando seguito agli impegni dichiarati, inizierà mercoledì prossimo, 19 gennaio, un giro istituzionale attraverso i comuni del territorio provinciale “perché la Provincia – dichiara – deve svolgere a 360 gradi il ruolo di punto di riferimento e coordinamento dei comuni, specie quelli più piccoli”.

Ogni mercoledì e giovedì fino al 16 febbraio la presidente sarà impegnata nell’incontrare i sindaci e i rappresentanti istituzionali dei comuni “per ribadire – spiega – che la Provincia sarà la loro casa. Abbiamo molte questioni d affrontare – aggiunge – che riguardano soprattutto le nostre competenze, in particolare su strade, scuole, controlli ambientali, ma anche per svolgere un ruolo di raccordo per le politiche di area vasta e di territorio, tenendo conto delle necessità di ogni territorio e delle opportunità offerte dai fondi del Pnrr che stanno per arrivare”.