Protezione Civile, nominati i responsabili dell'area Sud Ovest Orvietano - Tuttoggi

Luca Gnagnarini e Giampaolo Pollini sono i nuovo responsabili tecnico-operativi della Funzione associata di protezione civile dell’area Sud Ovest Orvietano.

Li hanno nominati i sindaci dell’assemblea con i seguenti incarichi specifici: Gnagnarini ricoprirà il ruolo di coordinatore tecnico e Pollini quello di responsabile tecnico.

L’assemblea ha dato inoltre mandato al Centro operativo intercomunale (Coi) di proporre le modifiche allo statuto per ridefinire ruoli e responsabilità all’interno della struttura, con l’obiettivo di riorganizzare e rilanciale la funzione associata.

“I sindaci dell’area Sud Ovest Orvietano ringraziano il coordinatore tecnico uscente Giuliano Santelli per il lavoro svolto in questi anni e per l’impegno profuso anche in occasione dell’emergenza sanitaria Covid-19”, è scritto in una nota congiunta.