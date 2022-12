Prostituzione minorile e spaccio a Magione, 59enne portato in carcere

L'uomo, di origine siciliana ma residente a Bastia, condannato in via definitiva per i reati commessi a Magione

E’ stato condotto nel carcere di Perugia un 59enne arrestato per prostituzione minorile e sfruttamento della prostituzione, ma anche di spaccio, commessi a Magione.

L’uomo, domiciliato a Bastia Umbra ma originario di Palermo, è stato condannato in via definitiva ed appunto ora è stato portato in carcere dai carabinieri della stazione di Bastia.